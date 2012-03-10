Доработать сайт

http://freshdom.com

1. Кнопка «контакты» плавает в опере. Исправить

2. Онлайн консультация от http://cloudim.ru. Установить HTML-код в шаблон сайта.

3. На странице списка коллекций карнизов http://freshdom.com/katalog/karnizy нужно поставить справа и слева стрелки, прокрутки типа

карусели горизонтальной http://slaffko.name/blog/item/karusel-jcarousel.html То есть, чтобы можно было листать в этих маленьких окошках

все коллекции категорий, а при щелчке на фотку - попасть в нужную коллекцию.

4. Фотографии каталога при щелчке открываются в лайтбоксах. Нужно добавить, чтобы высвечивалась в лайтбоксе не только фотка, а еще ее

описание… Описание должно быть справа от фотки и содержать информацию, как на этом сайте http://www.oboinadom.ru/goods/category/damask

такой же лайтбокс должен быть в карточке товара карнизов

5. Раздел Лепнина надо сделать также, как и раздел Обои. Нужно заполнить все разделы каталога тестовыми товарами и категориями.