Добавление новости DLE как на cwer.ru

Всем привет! Есть такая задача: нужно повторить и перенести на мой сайт генератор комиксов и мемов - как тут: http://1001mem.ru/create_comics и вот : http://1001mem.ru/create_meme - то есть вот этот весь механизм по ...
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Нужно написать не сложный скрипт, не интегрированный в дле, а просто сторонний файл, который будет добавлять новости в базу дле.
Нужно, чтоб он был точно как на http://cwer.ru т.е. :
1. Кто добавляет (автор)
2. Заголовок.
3. Текст новости, тут по подробнее:
- нужно, чтоб поле для новости было одно, но на краткую и полную новость разделял тег (то что до этого тега идет только в короткое описание, а в полную новость идет все кроме самого тега.)
- ещё один нюанс, это оформление ссылок для файлообменников
4. Поле для добавления тегов.
5. Выбор категории.
6. Публикация на главной.
Другие подробности в личку.
В приложенном файле скрин формы.
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