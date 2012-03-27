Добавление новости DLE как на cwer.ru

Нужно написать не сложный скрипт, не интегрированный в дле, а просто сторонний файл, который будет добавлять новости в базу дле.

Нужно, чтоб он был точно как на http://cwer.ru т.е. :

1. Кто добавляет (автор)

2. Заголовок.

3. Текст новости, тут по подробнее:

- нужно, чтоб поле для новости было одно, но на краткую и полную новость разделял тег (то что до этого тега идет только в короткое описание, а в полную новость идет все кроме самого тега.)

- ещё один нюанс, это оформление ссылок для файлообменников

4. Поле для добавления тегов.

5. Выбор категории.

6. Публикация на главной.

Другие подробности в личку.

В приложенном файле скрин формы.