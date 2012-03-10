Доработка сайта на Битриксе

$150
Веб-программированиеЗакрытнет заявок112 просмотров
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Требуется выполнить несколько доработок интернет-магазина на Битриксе

Список правок в приложенном файле.

Сделать нужно это к понедельнику.

В предложении просьба указывать Вашу цену.

Детали передадим выбранному исполнителю.

12 лет назад
getweb
Иван 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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