Доработки для сайта

1. Когда приходит письмо подтвержения заказа или регистрации в самом письме заголовок письма написан два раза. Один надо убрать.

2. В фильтр БРЕНД РАЗМЕР ЦЕНА надо добавить фильтр по разделам (мужская, одежда, женская одежда и тд). Это выборка должна быть на первом месте. РАЗДЕЛ БРЭНД РАЗМЕР ЦЕНА

3. В некоторых разделах иногда высвечиваются товары, которые не относятся к этому разделу. Надо как-то исправить этот косяк.

4. Добавить FAVICON на сайт. Скину позже.

5. на страницах списка товаров http://mods-shop.ru/catalog/category/24 внизу стоит 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Нам нужно, чтобы выводился полный список страниц. Всех, которые есть.

6. Фильтр по БРЕНДАМ РАБОТАЕТ НЕКОРРЕКТНО. (A B C D и тд). Подробнее... Нажимаем на B. Выбираем бренд BRIONI. На первый взгляд все хорошо, но если мы внизу перейдем на след. страницу, там не будет ничего. У нас выводится только первая страница результатов. Это просто ошибка.

7. Восстановление пароля. Нужно упростить систему восстановления пароля. Когда пользователь вбивает e-mail ему надо ввести код подтверждения. Этого не нужно делать. Пусть просто вводит e-mail и ему на почту сразу отправляются его логин и пароль. И не важно что он восстанавливал логин или пароль.

8. Заходим в раздел мужская обувь и выбираем этот товар http://mods-shop.ru/home/details/3453/22ъ

Как мы видим система неадекватно выводит изображения. Они вытянутые. У нас есть и вертикальные фотки, которые отображаются корректно. Но вот фотки, которые квадратные - растягиваются. Надо исправить.