Написание скрипта для работы с CSV

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок144 просмотра
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Суть такова: имеется 2 CSV файла, с новыми и старыми товарами, каждый товар имеет свой ID, необходимо сделать скрипт, который при добавлении нового CSV файла с товаром, старый файл с товаром не заменял на него, а дополнял новыми товарами из этого CSV, сверяясь по ID. Пишите цену и сроки.

12 лет назад
admin_mira
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
tvolf
51 годМолдова
12 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$20
1 день
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