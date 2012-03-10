Flash контейнер

Надо найти и удалить 4 исходящих ссылки с сайта http://prntscr.com/6w87j Ваши предложения по цене и срокам?
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Необходимо реализовать так называемый swf контейнер в котором в зависимости от параметра flashvars подгружалась с удаленных хостов та или иная swfка. Должен быть определен список разрешенных хостов для работы этой swf (при запуске с localhost вывод иных данных), так же необходимо скрыть те домены с которых происходит подгрузка swf. + защита от декомпиляции. Возможно еще какие-нибудь варианты защиты содержимого сможете предложить.
Бюджет 60$
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