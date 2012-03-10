Flash контейнер

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать так называемый swf контейнер в котором в зависимости от параметра flashvars подгружалась с удаленных хостов та или иная swfка. Должен быть определен список разрешенных хостов для работы этой swf (при запуске с localhost вывод иных данных), так же необходимо скрыть те домены с которых происходит подгрузка swf. + защита от декомпиляции. Возможно еще какие-нибудь варианты защиты содержимого сможете предложить.

Бюджет 60$

12 лет назад
fantomask-fl
Максим 
36 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать интернет-каталог мебели

    Сделать интернет-каталог мебели по типу сайтов: http://divandi.ru/ http://www.mebel-mania.ru/ Главные характеристики: - возможность регистрироваться компаниям и пользователям - компания может добавлять свои товары в соответствующие категории - администратор указывает какое количество товаров может выложить компани Дизайн есть. Полное ТЗ вышлю после собеседования. Предложения рассматриваются только ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно доработать сайт на Битрикс

    Доработать функционал сайта. Нужен не исполнитель, а партнер! Который бы советовал, принимал активное участие в создании сайта. Пояснял, где и что нерентабельно, как лучше. Предлагал бы свои альтернативы. При плодотворном сотрудничестве - долгосрочная работа. Ссылку ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка интернет-магазина Virtuemart+Joomla

    Здравствуйте! В интернет-магазин необходимо внедрить список производителей, отсортированный по буквам с возможностью выбора. При нажатии на производителя переходим к списку с его товарами. При нажатии на букву к списку производителей на эту букву. Как это ...

    JoomlaVirtuemart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Добавление новости DLE как на cwer.ru

    $25

    Нужно написать не сложный скрипт, не интегрированный в дле, а просто сторонний файл, который будет добавлять новости в базу дле. Нужно, чтоб он был точно как на http://cwer.ru т.е. : 1. Кто добавляет (автор) 2. Заголовок. 3. Текст новости, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Битриксе

    $150

    Требуется выполнить несколько доработок интернет-магазина на Битриксе Список правок в приложенном файле. Сделать нужно это к понедельнику. В предложении просьба указывать Вашу цену. Детали передадим выбранному исполнителю.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад