Flash контейнер

Необходимо реализовать так называемый swf контейнер в котором в зависимости от параметра flashvars подгружалась с удаленных хостов та или иная swfка. Должен быть определен список разрешенных хостов для работы этой swf (при запуске с localhost вывод иных данных), так же необходимо скрыть те домены с которых происходит подгрузка swf. + защита от декомпиляции. Возможно еще какие-нибудь варианты защиты содержимого сможете предложить.

Бюджет 60$