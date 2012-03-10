Сделать интернет-каталог мебели

Нужно написать не сложный скрипт, не интегрированный в дле, а просто сторонний файл, который будет добавлять новости в базу дле. Нужно, чтоб он был точно как на http://cwer.ru т.е. : 1. Кто добавляет (автор) 2. Заголовок. 3. Текст новости, ...