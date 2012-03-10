Сделать интернет-каталог мебели

Веб-программированиеЗакрыт14 заявок163 просмотра
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Сделать интернет-каталог мебели по типу сайтов:

http://divandi.ru/

http://www.mebel-mania.ru/

Главные характеристики:

- возможность регистрироваться компаниям и пользователям

- компания может добавлять свои товары в соответствующие категории

- администратор указывает какое количество товаров может выложить компани

Дизайн есть.

Полное ТЗ вышлю после собеседования.

Предложения рассматриваются только с ЦЕНОЙ и указанием ДВИЖКА, на котором будет работать сайт + СРОК исполнения

12 лет назад
tima_sha
Тимур 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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