Доработки сайта на Joomla

Сортировка, поправки.Для интернет магазина.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать ряд исправлений и добавлений.
ТЗ по запросу.
- Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $40
Функция ''Уведомления" для интернет магазинаЗавершен12 лет назад
- $30
Функция "наличие товара" для интернет магазинаЗавершен12 лет назад
http://www.torgplitka.ru/ 1. Необходимо чтобы фильтрация происходила по нажатию на кнопку, а не в реальном времени 2. При заходе в какую либо категорию должны показываться коллекции (они сейчас реализованы подгруппами), но при применении фильтрации показывались уже сами ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Создание мультифильтра. пример http://protoria.ua/laptops-accessories/laptops/p1377v896/?filter&minPrice=2175&maxPrice=21501&gclid=CKWF_-WC3a4CFYdX3wodWnYPXw#acer/samsung/p1377v896 цену и время писать на iqc 609271797Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $10
Привет работы на 5-10 мин . нужен ява скрипт который будет выполнять слудующее, человек заходит ко мне на сайт кликает на любую ссылку или на страницу и происходит открытие новой страницы в том-же окне. в скрипте такие ...Закрыт12 лет назад
Нужно разработать программу для ведения учета клиентов, сделанных заказов.Завершен12 лет назад
Нужно натянуть готовый дизайн PSD на Host CMS Оставляйте свои контакты, сроки и предварительную цену.Закрыт12 лет назад
Требуетя создать каталог фирм для DLE 9.4 Функции: Неограниченная вложенность категорий и подкатегорий • Использование мультикатегорий, т.е. одна фирма может входить в несколько категорий • Использование иконок для категорий • Возможность предмодерации новых фирм. • CAPTCHA в форме добавления • Возможность устанавливать ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Суть такова: имеется 2 CSV файла, с новыми и старыми товарами, каждый товар имеет свой ID, необходимо сделать скрипт, который при добавлении нового CSV файла с товаром, старый файл с товаром не заменял на него, ...Закрыт12 лет назад