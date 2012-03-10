Доработки сайта на Joomla

$100
Веб-программированиеЗакрыт8 заявок200 просмотров
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Необходимо сделать ряд исправлений и добавлений.

ТЗ по запросу.

Сайт http://legendofmusic.com.ua

Joomla
12 лет назад
Feniksss
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
fofonred
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня