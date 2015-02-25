Уведомления. Персонально для Evgeniuz

http://www.torgplitka.ru/ 1. Необходимо чтобы фильтрация происходила по нажатию на кнопку, а не в реальном времени 2. При заходе в какую либо категорию должны показываться коллекции (они сейчас реализованы подгруппами), но при применении фильтрации показывались уже сами ...