Уведомления. Персонально для Evgeniuz

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка111 просмотров
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Функция ''Уведомления" для интернет магазина

12 лет назад
18toys
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Evgeniuz
Евгений 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$40
7 дней
отлично
Всё так же отличный заказчик, с оплатой не задерживал.