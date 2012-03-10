Java скрипт очень простой

Нужно разработать программу для ведения учета клиентов, сделанных заказов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет работы на 5-10 мин .
нужен ява скрипт который будет выполнять слудующее, человек заходит ко мне на сайт кликает на любую ссылку или на страницу и происходит открытие новой страницы в том-же окне.
в скрипте такие параметры
я задаю урл-сайта который открывается.
и после какого клика открытие страницы
к примеру стоит 1 в параметре после какого клика открывать страницу, означает что когда чел зашел на мою страницу и кликнул в любом месте идет открытие страницы.
нужен не редирект какой-то другой вариант, который не просекут поисковики и не забанят за такое
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