Java скрипт очень простой

Привет работы на 5-10 мин .

нужен ява скрипт который будет выполнять слудующее, человек заходит ко мне на сайт кликает на любую ссылку или на страницу и происходит открытие новой страницы в том-же окне.

в скрипте такие параметры

я задаю урл-сайта который открывается.

и после какого клика открытие страницы

к примеру стоит 1 в параметре после какого клика открывать страницу, означает что когда чел зашел на мою страницу и кликнул в любом месте идет открытие страницы.

нужен не редирект какой-то другой вариант, который не просекут поисковики и не забанят за такое