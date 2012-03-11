Заверстать дизайн на umi.cms

Веб-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
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Есть купленная umi, на которой уже работает 1 магазин. Нужно добавить второй.

Все макеты страниц - в приложенном файле. Psd есть. Функционал, я думаю, понятен из из макетов.

В заявке укажите опыт работы с umi, сроки, стоимость. Если есть вопросы по функционалу - в заявке укажите примерный ценник исходя из той информации, что у вас есть.

12 лет назад
Studio-PK
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад