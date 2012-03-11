Заверстать дизайн на umi.cms

Нужно для сайта http://profsoyuz.kh.ua/ сделать авторизацию через фейсбук, контакт и т.п. И еще: нужно чтобы с сайта ХПС была автопубликация новостей на фейсбук.... В инете порылся - можно разными способами сделать. Самый простой походу через РСС ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть купленная umi, на которой уже работает 1 магазин. Нужно добавить второй.
Все макеты страниц - в приложенном файле. Psd есть. Функционал, я думаю, понятен из из макетов.
В заявке укажите опыт работы с umi, сроки, стоимость. Если есть вопросы по функционалу - в заявке укажите примерный ценник исходя из той информации, что у вас есть.
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