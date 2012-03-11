Приложение по онлайн бронированию

Требуется профессиональный разработчки или команда, для разработки интерфейса и программы.

Проект должен быть конкурентоспособен, прост в использовании, обладать дружественным интерфейсом.

Назначение:

программное обеспечение по бронированию для авто ремонтных мастерских.

В первую очередь интересуют следующие функции:

1 - Добавить / удалить механиков, их время знятости и их доступность

2 - Подключение - отключение paypal аккаунта для ввода вывода средств

3 - Чистый и очень проста в использовании Backend для администрирования системы

4 - Совместимость с мобильными и кросс браузерность обязательно

Кроме того, мы спустя некоторое время закажем изменение и доработка дизайна системы.

Основной упор не делается на дизайн.

Присылайте предложения вместе со сроками

В случае отлично выполненной работы гарантирую последующую загрузку интересными задачами.

навыки

MySQL, AJAX, PHP, HTML5

Людям без портфолио не обращаться.

Одиночкам и студентам — не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Форма рассчета — поэтапная оплата.

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

Постоянный отчет о текущей и проделанной работе