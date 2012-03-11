Приложение по онлайн бронированию

Нужно для сайта http://profsoyuz.kh.ua/ сделать авторизацию через фейсбук, контакт и т.п. И еще: нужно чтобы с сайта ХПС была автопубликация новостей на фейсбук.... В инете порылся - можно разными способами сделать. Самый простой походу через РСС ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется профессиональный разработчки или команда, для разработки интерфейса и программы.
Проект должен быть конкурентоспособен, прост в использовании, обладать дружественным интерфейсом.
Назначение:
программное обеспечение по бронированию для авто ремонтных мастерских.
В первую очередь интересуют следующие функции:
1 - Добавить / удалить механиков, их время знятости и их доступность
2 - Подключение - отключение paypal аккаунта для ввода вывода средств
3 - Чистый и очень проста в использовании Backend для администрирования системы
4 - Совместимость с мобильными и кросс браузерность обязательно
Кроме того, мы спустя некоторое время закажем изменение и доработка дизайна системы.
Основной упор не делается на дизайн.
Присылайте предложения вместе со сроками
В случае отлично выполненной работы гарантирую последующую загрузку интересными задачами.
навыки
MySQL, AJAX, PHP, HTML5
Людям без портфолио не обращаться.
Одиночкам и студентам — не обращаться.
Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).
Форма рассчета — поэтапная оплата.
Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.
Постоянный отчет о текущей и проделанной работе
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