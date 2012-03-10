Интеграция API быстрого заказа Яндекса на сайт

Нужно для сайта http://profsoyuz.kh.ua/ сделать авторизацию через фейсбук, контакт и т.п. И еще: нужно чтобы с сайта ХПС была автопубликация новостей на фейсбук.... В инете порылся - можно разными способами сделать. Самый простой походу через РСС ...
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