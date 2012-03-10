Генератор открыток

Требуется плагин, который можно будет с легкостью интеграровать в свой php движок основанный на фреймворке.

Базовые требования:

1. Загрузчик изображений(несколько)

2. Выбор фона, загрузка фона, отключение фона, возможно генерация фона.

3. Добавление текста на изображение, в любом месте

4. 3 типа шрифтов, палитра цветов

5. Подключение дополнительных шрифтов администратором

Интересует ваше предложение о создании решеиния - за минимальный генератор и самую высокую цену - за самый сложный генератор, где вы могли бы создать любой сложности. Возможны варианты - описываете и демонстрируете готовое решение сразу, указываете возможности приложений, и по какой цене вы готвы их продать.

Требуемые навыки

MySQL, PHP, GD, ImageMagick

Людям без портфолио не обращаться.

Одиночкам и студентам — не обращаться.

Оплата только по факту (тестирование и прием каждой поставленной задачи).

Связь 7 дней в неделю в заявленное рабочее время.

Постоянный отчет о текущей и проделанной работе