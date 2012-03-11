Фильтр каталога товаров

Веб-программированиеЗакрытнет заявок109 просмотров
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На сайте svet-v-dom.ru в каталоге товаров: svet-v-dom.ru/catalog/sve... с левой стороны есть фильтр товаров. Работает фильтр ужасно. Необходимо сделать новый фильтр – аналог фильтра с сайта евросети: euroset.ru/nsk/catalog/ph...

Интересуют сроки и стоимость работы.

12 лет назад
svetvdom
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад