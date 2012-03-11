Нужна личка и возможность просмотра баланса

Всем привет! Есть такая задача: необходимо написать веб- программу-которая будет работать с сетью вконтакте, основными задачами которой будут являться: граббинг и перепостинг со страниц других групп-картинок, видео - с комментариями/без комментариев, с размещением/без ...
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Добрый день! Нужен веб программист для написания модуля или иного плагина к joomla. Модуль должен содержать следующее:
1. Личку каждого пользователя (Что бы он мог зайти в нее и посмотреть свой денежный баланс)
2. Что бы этот баланс мог только я сам вводить вручную и сохранять его. Сохраненный мною баланс, должен отображаться у него, когда он зайдет в свой личный кабинет.
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