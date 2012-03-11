Нужна личка и возможность просмотра баланса

Добрый день! Нужен веб программист для написания модуля или иного плагина к joomla. Модуль должен содержать следующее:

1. Личку каждого пользователя (Что бы он мог зайти в нее и посмотреть свой денежный баланс)

2. Что бы этот баланс мог только я сам вводить вручную и сохранять его. Сохраненный мною баланс, должен отображаться у него, когда он зайдет в свой личный кабинет.