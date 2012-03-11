Задача для спеца по смарти

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки107 просмотров
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Добрый день ! Имеется сайт yur.inspire.kz

При добавлении статьи через админ панель вводятся теги.

Затем теги выводятся на сайте.

http://yur.inspire.kz/index.php?section=4&category=articles&item_id=897 - тут они автоматом разделяются отдельными ссылками.

А здесь - нет. http://yur.inspire.kz/catalog/articles

Нужно сделать так чтоб в обоих случаях теги выводились одинаково. - как здесь http://yur.inspire.kz/index.php?section=4&category=articles&item_id=897

12 лет назад
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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