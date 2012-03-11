Задача для спеца по смарти

Всем привет! Есть такая задача: необходимо написать веб- программу-которая будет работать с сетью вконтакте, основными задачами которой будут являться: граббинг и перепостинг со страниц других групп-картинок, видео - с комментариями/без комментариев, с размещением/без ...
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Добрый день ! Имеется сайт yur.inspire.kz
При добавлении статьи через админ панель вводятся теги.
Затем теги выводятся на сайте.
http://yur.inspire.kz/index.php?section=4&category=articles&item_id=897 - тут они автоматом разделяются отдельными ссылками.
А здесь - нет. http://yur.inspire.kz/catalog/articles
Нужно сделать так чтоб в обоих случаях теги выводились одинаково. - как здесь http://yur.inspire.kz/index.php?section=4&category=articles&item_id=897
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