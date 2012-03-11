Создание сайта

Нужно создать сайт наподобие hxxt://cashbackengine.net/demo.php

Это будет каталог сайтов-магазинов.

Суть сайта в том, чтобы пользователи могли регистрироваться на сайте, переходить по ссылкам на сайты-магазины и покупать товары. За данные переходы и покупки администратор сайта будет вручную начислять им деньги. Причем не нужно системы подсчета в автомате на самом сайте. Администратор сам будет начислять денежные средства.

Пользователь сможет смотреть свой баланс и свои данные, а также снимать деньги через системы Qiwi, webmoney и Paypal.

Желательно переработать уже существующий движок. Можно и hxxt://cashbackengine.net/demo.php переработать. Дизайн не требуется. Можно оставить СТАНДРАТНЫЙ дизайн. Главное это программную часть реализовать.