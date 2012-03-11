Облегчить Java скрипт на основе mootools

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка136 просмотров
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Добрый день. Есть java-script, созданный на основе библиотеки mootools. Большой и громоздкий.

Вся его функция на сайте сводится к последовательному перебору фотографий при наведении на основную через:

onmouseover=startThumbChange

onmouseout=endThumbChange

Задача: либо облегчить существующий скрипт, оставив только функции перебора тумб, либо написать легкий скрипт с нуля.

12 лет назад
konstantin7
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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