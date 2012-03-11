Переработка и редизайн сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки120 просмотров
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есть сайт: http://football-agent.ru

Делался давно, еще на Joomla 1.0

Нужно изменить ему внешний вид, закосив в сторону информационного портала. Что-то в духе http://www.championat.com/ (условно)

То есть меняется общий вид, на главной выводятся новости футбола (rss), несколько свежих интервью из соответствующего раздела, свежая запись в блоге, свежее из раздела "видео", и тд.

Нынешнее же поле с выбором позиции игрока сохраняется, но уменьшается, перерисовывается (возможно) и перестаёт быть главным.

В общем, весь свежак - на главную.

Стоит ли под это дело сменить или хотя бы обновить cms - зависит от того, насколько это утяжелит ценник.

Предложения, примерная стоимость и сроки - вэлкам.

"Обращайтесь, обсудим" без хотя бы ориентировочных цифр - не вэлкам.

Спасибо.

Дизайн сайтаРедизайн сайта
12 лет назад
555crop
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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