Поправить php-скрипт

Нужно поправить скрипт на php, собирающий картинки с amazon.

Скрипт должен делать следующее:

берет номер артикула из каталога

смотрит сохранена ли под номером артикула картинка в ftp-папке

если сохранена ничего не делает

если не сохранена делает поиск на amazon по UPC, сохраняет картинку под номером артикула и присваивает sales_rank товару

если полученная картинка определенного размера, например 0, то не сохраняет

Сейчас видимо делает наоборот: сначала ищет по UPC на amazon, затем смотрит сохранена ли картинка на ftp.