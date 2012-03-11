Javascript

Дизайн в PSD уже есть Сделать инетмагазин из разряда: как есть заказ он сваливается клиенту на мыло ( и желательно на смс). Никаких бонусных программ, лояльностей и онлайн платежей пока не нужно. CMS желаемая MODx или virtuemart, ...