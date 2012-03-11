Настроить одновременное использование

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка117 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно настроить одновременное использование на сайте vseproavtomobili.ru на Wordpress и , чтобы в постах использовался , а на страницах , или каким-то другим образом решить проблему, когда на сайте http://vseproavtomobili.ru/ невозможно вывести полный текст статьи "О сайте", созданной в разделе http://vseproavtomobili.ru/wp-admin/edit.php?post_type=page , т.к. тема почему то это запрещает.

12 лет назад
mediahit
Илья 
48 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Php-скрипт закидывания объявлений в Яндекс-Директ

    Нужно сделать скрипт php чтобы он закидывал через веб-интерфейс (это принципиально! API не подходит!) объявления в яндекс-директ. исходные данные в 2 файлах csv: Исходные данные в 2 файлах CSV: формат первого: ключевик1;цена1 ключевик2;цена2 и т.д. формат второго: заголовок объявления 1;тело объявления 1;рекламируемая ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Небольшая правка верстки + доработать Ajax

    Есть веб-форма: приклеена к краю экрана, пи нажатии выплывает полностью и что-то отображает. Однако под ИЕ отображается не совсем корректно. Нужно поправить CSS (вероятно проблема с fixed). + есть небольшой скрипт на Аякс: при нажатии на ссылку обрабатываем ...

    Ajax
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поправить php-скрипт

    Нужно поправить скрипт на php, собирающий картинки с amazon. Скрипт должен делать следующее: берет номер артикула из каталога смотрит сохранена ли под номером артикула картинка в ftp-папке если сохранена ничего не делает если не сохранена делает поиск на amazon по ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Простенький скрипт ротации

    Всем привет. Требуется написать простенький скрипт. Цель которого показывать посетителю разную рекламу. Если простыми словами, надо чтобы человек сначала видел рекламу одной тизерной сети (подгружался один скрипт), а когда человек переходил на другую страничку, то подгружалась ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Форма отправки mail

    Нужна форма Более подробнее написано в прикреплённом файле. Если не ошибаюсь реализовывать можно на JavaScript, но не обязательно - можете предлагать варианты. Пишите сроки и стоимость.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Переработка и редизайн сайта

    есть сайт: http://football-agent.ru Делался давно, еще на Joomla 1.0 Нужно изменить ему внешний вид, закосив в сторону информационного портала. Что-то в духе http://www.championat.com/ (условно) То есть меняется общий вид, на главной выводятся новости футбола (rss), несколько свежих интервью ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редактор для открыток на js

    Требуется создать wysiwyg редактор открыток чтобы можно было выбирать фон, загружать свои картинки и добавлять надписи. Редактироваться будет и передняя и задняя сторона открытки. Нужно реализовать без flash, только php/gd/imagick/mysql/js

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад