Нужно настроить одновременное использование на сайте vseproavtomobili.ru на Wordpress и , чтобы в постах использовался , а на страницах , или каким-то другим образом решить проблему, когда на сайте http://vseproavtomobili.ru/ невозможно вывести полный текст статьи "О сайте", созданной в разделе http://vseproavtomobili.ru/wp-admin/edit.php?post_type=page , т.к. тема почему то это запрещает.