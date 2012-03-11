Верстка темы для портала на Drupal 7

Доброго дня! Требуется программист для того чтобы доработать сайт infogost.com (сайт написан на Word Press) Требуется: - сверстать и обновить шаблон дизайна, - создать форум, - закачать базы нормативных документов, - прикрутить пару фич, - написать плагин поиска по нормативным документам. Оплата поэтапная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интересный и развивающийся проект портала на Drupal 7!
Нам нужна ваша помощь с версткой и темизацией портала о медитации по нашему psd макету.
А также помощи в разработке функционала (настройка вывода отдельных страниц и блоков, разработка модулей по необходимости).
Кроссбраузерная верстка( IE7+,opera,FF,chrom,safari)
Знание теминга под друпал( Переопределение шаблонов(tpl),вьюсы,theme)
jQuery(Обьязательно, всплывающие окна, галерейка фото)
Обязательно связь через скайп, мыло, телефон!!!
Пишите, вышлю подробное ТЗ. Все подробности проекта в скайпе!
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