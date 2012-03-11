Верстка темы для портала на Drupal 7

Интересный и развивающийся проект портала на Drupal 7!

Нам нужна ваша помощь с версткой и темизацией портала о медитации по нашему psd макету.

А также помощи в разработке функционала (настройка вывода отдельных страниц и блоков, разработка модулей по необходимости).

Кроссбраузерная верстка( IE7+,opera,FF,chrom,safari)

Знание теминга под друпал( Переопределение шаблонов(tpl),вьюсы,theme)

jQuery(Обьязательно, всплывающие окна, галерейка фото)

Обязательно связь через скайп, мыло, телефон!!!

Пишите, вышлю подробное ТЗ. Все подробности проекта в скайпе!