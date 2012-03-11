Доработать интеграцию сайта в WebAsyst

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки115 просмотров
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Техническое задание:

1. вывести категории в верхнее меню

2. заставить корзину работать в попап окне

3. фильтры (по брендам, по категориям)

4. подправить баги

5. поместить изображения в слайдер

6. поместить текст на главную страницу

Хорошее знание WebAsyst !

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12 лет назад
wl123
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 отзывов
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