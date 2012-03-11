Мобильная версия сайта

Нужен специалист с опытом работы, и с портфолио.

В задачу будет входить написание мобильной версии сайта, сайт в данный момент в разработке, но есть полная, готовая техничка.

В кратце: авторизация, через json. несколько форм, отправка и получение данных опять таки через jsonp.

В ответе укажите через какой фреймворк вы работать будете.

ЭТО НЕ ПРОГРАММА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ. Это именно должен быть сайт