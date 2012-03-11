Доработка сайта на Joomla

1. Центральный баннер зафиксировать по центру (сейчас он с левой стороны располагается) И сделать небольшой отступ сверху. А то баннер впритык к новостям получается.

2. Сделать справка еще один не большой баннер, размером 223х112 px как на Картинке 1

3. На главной странице раздел «Свадебный переполох» изменить. Сделать вместо трех размещенных статей, одну. И чтобы там туда случайным образом попадали статьи из раздела Свадебный переполох (тосты, годовщины и поздравления и все что еще будет появлятся в этом блоке)

4. Над блоком Свадебный переполох добавить (Картинка2) блок в который будет вываливаться случайная организация из каталога (не пустышка, а у которой есть лого).

5. Так же добавить блок где будет новый раздел «Задай вопрос профессионалу» (Картинка2) который будет разделен на 2 части (Аналогично новостям), щелкая проваливаешься в обычную статью с комментами.

6. Сделать возможность принудительно указывать улицы на карте, потому как многие улицы яндекс карт не воспринимает и не отображает просто по введенному адресу.

7. Раздел новости разделен на 2 новости, можно ли их зафиксировать по ширине? Потому как если в 1-ой новости меньший объем текста чем во второй и наоборот, они разъезжаются и становятся разной ширины. Некрасиво.

8. Когда то давно ставили код для продажи ссылок в sape, необходимо посмотреть активен ли он. И убрать.

9. Выделение позиции в каталоге цветом (Картинка3)

Кто может заняться, цена и сроки!