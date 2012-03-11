Доработка сайта infogost.com

$250
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок152 просмотра
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Доброго дня!

Требуется программист для того чтобы доработать сайт infogost.com (сайт написан на Word Press)

Требуется:

- сверстать и обновить шаблон дизайна,

- создать форум,

- закачать базы нормативных документов,

- прикрутить пару фич,

- написать плагин поиска по нормативным документам.

Оплата поэтапная.

12 лет назад
olgasychevaya
Ольга 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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