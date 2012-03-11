Доработка сайта infogost.com

Нужно настроить одновременное использование на сайте vseproavtomobili.ru на Wordpress и , чтобы в постах использовался , а на страницах , или каким-то другим образом решить проблему, когда на сайте http://vseproavtomobili.ru/ невозможно вывести полный ...
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Доброго дня!
Требуется программист для того чтобы доработать сайт infogost.com (сайт написан на Word Press)
Требуется:
- сверстать и обновить шаблон дизайна,
- создать форум,
- закачать базы нормативных документов,
- прикрутить пару фич,
- написать плагин поиска по нормативным документам.
Оплата поэтапная.
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