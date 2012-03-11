Crm + телефония

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки114 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна интегриванная web crm с телефонией

Функции:

База контрагентов

При звонке открытие карточки клиента

Запись всех разговоров и прикрепление к контрагенту

Прослушивание записей из карточки клиента

12 лет назад
otk2
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Доработка сайта infogost.com

    $250

    Доброго дня! Требуется программист для того чтобы доработать сайт infogost.com (сайт написан на Word Press) Требуется: - сверстать и обновить шаблон дизайна, - создать форум, - закачать базы нормативных документов, - прикрутить пару фич, - написать плагин поиска по нормативным документам. Оплата поэтапная.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить одновременное использование

    Нужно настроить одновременное использование на сайте vseproavtomobili.ru на Wordpress и , чтобы в постах использовался , а на страницах , или каким-то другим образом решить проблему, когда на сайте http://vseproavtomobili.ru/ невозможно вывести полный ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта на Joomla

    1. Центральный баннер зафиксировать по центру (сейчас он с левой стороны располагается) И сделать небольшой отступ сверху. А то баннер впритык к новостям получается. 2. Сделать справка еще один не большой баннер, размером 223х112 px как ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мобильная версия сайта

    Нужен специалист с опытом работы, и с портфолио. В задачу будет входить написание мобильной версии сайта, сайт в данный момент в разработке, но есть полная, готовая техничка. В кратце: авторизация, через json. несколько форм, отправка и получение ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Исправление ошибки

    $50

    На хостинге выполнили перенос аккаунта и подключили ВБД, в результате этого перестал работать вход по паролю как в аккаунт пользователя, так и в админ панель сайта. Генераци нового пароля не меняет ситуацию. Сайт разрабатывался ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Php-скрипт закидывания объявлений в Яндекс-Директ

    Нужно сделать скрипт php чтобы он закидывал через веб-интерфейс (это принципиально! API не подходит!) объявления в яндекс-директ. исходные данные в 2 файлах csv: Исходные данные в 2 файлах CSV: формат первого: ключевик1;цена1 ключевик2;цена2 и т.д. формат второго: заголовок объявления 1;тело объявления 1;рекламируемая ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер

    Парсим каталог товаров. Доступ к БД сайта донорра имеется Сайт получатель - joomla 1.5 Virtuemart

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад