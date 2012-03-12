Создать слайдер на сайте Друпал

$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки169 просмотров
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Ищется человек который сможет создать слайдео на сайте с выводом последних материалов, а так же блок с выводом материалов. Бюджет 20 долларов. Оплата в webmoney.

12 лет назад
ac_40381
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
UnnameDzp
Слава 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Сотрудничал с человеком. В друпале разбирается хорошо, сделал все как и требовалось. В общении адекватен. Спасибо.
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