Реализовать на Joоmla плагин: "Купон на скидку"

Сделали сайт (исходники - http://lexus.mmfm.ru/Natali/Natali_Altercasa.rar) - текущий исполнитель не смог довести "до ума" - нужно взять за основу исходники (или с нуля сделать) и доработать: а) резину б) каждая страница как отдельная ссылка в) по уровню ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Joomla 1.5.9 Необходимо реализовать следующую идею:
1) В меню есть пункт "Распечатать купон на скидку". Посетитель сайта, перейдя на страницу видит информацию об акции и предложение заполнить форму (логин, емейл...), для получения скидки (купон для предъявления в оффлайн магазине), заполнив необходимые поля у посетителя появляется возможность распечатать купон ( с уникальным номером)
2) Все купоны номерные.
3) в админке есть возможность отслеживать информацию по количеству и номерам распечатанных купонов.
4) в админке есть возможность редактировать сам купон (хотя бы загружать выводимое на печать изображение)
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