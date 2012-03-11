Реализовать на Joоmla плагин: "Купон на скидку"

Joomla 1.5.9 Необходимо реализовать следующую идею:

1) В меню есть пункт "Распечатать купон на скидку". Посетитель сайта, перейдя на страницу видит информацию об акции и предложение заполнить форму (логин, емейл...), для получения скидки (купон для предъявления в оффлайн магазине), заполнив необходимые поля у посетителя появляется возможность распечатать купон ( с уникальным номером)

2) Все купоны номерные.

3) в админке есть возможность отслеживать информацию по количеству и номерам распечатанных купонов.

4) в админке есть возможность редактировать сам купон (хотя бы загружать выводимое на печать изображение)