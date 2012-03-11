Флеш сайт без админки

Сделали сайт (исходники - http://lexus.mmfm.ru/Natali/Natali_Altercasa.rar) - текущий исполнитель не смог довести "до ума" - нужно взять за основу исходники (или с нуля сделать) и доработать:

а) резину

б) каждая страница как отдельная ссылка

в) по уровню сайт должен соответствовать candyandcandy.com

детали в тз.

срок - как можно скорее (1-2 недели, край 3)

Дизайн здесь http://ifolder.ru/28859137

тз вложено.

!! рассматриваются исполнителю у которых есть опыт (и вы можете это доказать) разработки подобных сайтов.

оплата по факту (см. мои отзывы - плачу всегда) или безопаска.