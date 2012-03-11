Интернет-магазин на Joomla Vm

Доброго дня! Требуется программист для того чтобы доработать сайт infogost.com (сайт написан на Word Press) Требуется: - сверстать и обновить шаблон дизайна, - создать форум, - закачать базы нормативных документов, - прикрутить пару фич, - написать плагин поиска по нормативным документам. Оплата поэтапная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужна верстка и установка на cms joomla Virtuemart
дизайн готов , главную страницу скину , чтобы было понятно.
Eще подрубить робокассу, и ассист.
С вас бюджет.
Писать тут или на 377-472-977
Иван.
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