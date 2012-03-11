Доработать сайт по ТЗ

Доброго дня! Требуется программист для того чтобы доработать сайт infogost.com (сайт написан на Word Press) Требуется: - сверстать и обновить шаблон дизайна, - создать форум, - закачать базы нормативных документов, - прикрутить пару фич, - написать плагин поиска по нормативным документам. Оплата поэтапная.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужно добавить уведомление о том что товар является последним экземпляром в карточке товара (простая надпись в карточке товара " последний экземпляр" , если товар последний);
2) Выводить все товары при поиске по артикулу , в том числе те , которое скрыты в админ. (сейчас товары которые скрыты в поиске не выводятся , нужно сделать так что бы выводились , для этого в базе предусмотрено специальное поле ) ;
3) Установить пегинатор (переход от одной странице к другой по каталогу) снизу и сверху (сейчас только снизу , нужно просто продублировать сверху) , добавить возможность отобразить сразу все товары;
4) Выводить цену товаров в каталоге , сейчас выводится только в карточке товара;
5) Добавить поле "высота" ручки;
6) Выводить все позиции в каталоге , в том числе которые объединяются в один товар (сейчас сразу несколько товаров например разных по цвету объединяются в один товар в каталоге по артикулу и выводятся в нем как похожие , нужно что бы каждый из них также выводился в каталоге как отдельные товары);
7) Разделение в корзине на два заказа (франчайзинг и заказ из обычного каталога , то есть если пользователь заказывает товары из обычного каталога и франчайизинга они должны идти в корзине как 2 отельных заказа через разделитель) , добавление в админ. панели как два различных заказа;
8) Отправка письма при активации учетной записи менеджером (уже реализовано , просто включить);
Интернет магазин работает на самописной CMS с использованием smarty шаблона , MVC , управление и добавление товаров осуществляется при помощи txt файла , дальше парситя и добавляется в базу.
Сам сайт можно посмотреть по ссылке: www.italbags.ru/
Обязательным условием для выполнения проекта – является заключение договора , возможно с физическим лицом.
Наш офис находится по адресу: м. Кожуховская , ул. Угрешская д2 стр1
Контакты для связи:
8925-244-0-254 Дмитрий
Skype: laif-art
Ждем Ваши предложения !
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