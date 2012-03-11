Создание формы и автоматизация ее обработки

Сделали сайт (исходники - http://lexus.mmfm.ru/Natali/Natali_Altercasa.rar) - текущий исполнитель не смог довести "до ума" - нужно взять за основу исходники (или с нуля сделать) и доработать: а) резину б) каждая страница как отдельная ссылка в) по уровню ...