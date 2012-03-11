Доработать сайт

$100
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок138 просмотров
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Требуется внести несколько корректировок в самописный движок.

PHP + MySQL. Детали передадим выбранному исполнителю.

12 лет назад
getweb
Иван 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
pliGates
Иван 
29 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
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