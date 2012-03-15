Модуль-редактор для CMS DLE

Веб-программированиеЗавершен1 заявка147 просмотров
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Необходим хороший специалист со знанием CMS DLE и языков PHP ,HTML для написания модуля авторедактора добавляемых в буфер сайта новостей и работающего на основе создаваемых правил. Основные действия каждого из правил будут - заменить , удалить ,вставить.

Работа предполагается не простая поэтому цена определится в процессе обсуждения.

12 лет назад
dss_ww
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
SKDzR
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$180
1 день
Огромное спасибо за отличную очень быстро выполненную работу и также быстрое и отличное выполнение доработок которые мне хотелось сделать дополнительно , конечно буду обращаться ещё как к отличному специалисту . Удачи в нелегком труде .
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