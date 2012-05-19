Программирование на PHP под DataLife Engine.

Занимаюсь программированием с 2008 года. Основное направление деятельности: программирование на PHP, внедрение новых технологий JQuery (Ajax) в существующие скрипты, доработка старых сценариев и обновление функционала существующих.

3 года работаю с одной из самых популярных и востребованных CMS DataLife Engine.

На сегодняшний день накоплен большой опыт в сфере интернет-технологий, что делает возможным написание программных модулей высокого качества и оказание соответствующих услуг индивидуально на заказ.