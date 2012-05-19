SKDzR

Антон Шибаев SKDzR

 
29 летРоссия/Дзержинск
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Программирование на PHP под DataLife Engine.

Занимаюсь программированием с 2008 года. Основное направление деятельности: программирование на PHP, внедрение новых технологий JQuery (Ajax) в существующие скрипты, доработка старых сценариев и обновление функционала существующих.

3 года работаю с одной из самых популярных и востребованных CMS DataLife Engine.

На сегодняшний день накоплен большой опыт в сфере интернет-технологий, что делает возможным написание программных модулей высокого качества и оказание соответствующих услуг индивидуально на заказ.

PHPjQueryAjax
Портфолио
Отзывы заказчиков
jaki
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$40
8 баллов
11 лет назад
Проверка видео на работоспособность DLE
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Schiller22
Сергей 
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
5 баллов
11 лет назад
Модуль DLE 9.7 - перелинковка
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
NikSSMTV
32 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Скрипт для Дле
Сделал всё быстро и профессионально. Рекомендую!
bullet2018
32 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Разработка модуля на DLE
Сделал удивительно быстро, все четко по тз. Рекомендую.
Dubrovski_I
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Установить модуль репутации на DLE
Выполнил быстро, помог исправить косяки в модуле. без сомнения - профессионал. рекомендую всем!
Отличный заказчик. Быстро расписал что и как он хочет видеть, предоставил все доступы и условия для работы. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
19 отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
3 отзыва
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $100
от 7 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $10
от 2 дней
нет рейтинга