Программирование на PHP под DataLife Engine.
Занимаюсь программированием с 2008 года. Основное направление деятельности: программирование на PHP, внедрение новых технологий JQuery (Ajax) в существующие скрипты, доработка старых сценариев и обновление функционала существующих.
3 года работаю с одной из самых популярных и востребованных CMS DataLife Engine.
На сегодняшний день накоплен большой опыт в сфере интернет-технологий, что делает возможным написание программных модулей высокого качества и оказание соответствующих услуг индивидуально на заказ.
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Портфолио
- DLE Rewriter130 просмотров
- DLE Redirect129 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
8 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$70
5 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Сделал всё быстро и профессионально. Рекомендую!
$50
10 баллов
12 лет назад
Сделал удивительно быстро, все четко по тз. Рекомендую.
$20
10 баллов
12 лет назад
Выполнил быстро, помог исправить косяки в модуле. без сомнения - профессионал. рекомендую всем!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстро расписал что и как он хочет видеть, предоставил все доступы и условия для работы. Рекомендую!
Веб-программирование
19 отзывов
от $10
от 1 дня
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Системы управления (CMS)
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от $100
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от $10
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