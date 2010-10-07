Ndrew

Хащин Ndrew

 
33 годаУкраина/Днепр
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Frontend-разработка. Качественно и всегда точно в срок.

Frontend разработчик с опытом работы больше года. Обожаю качественные интерфейсы и креативные дизайнерские решения. Всегда рад помочь вдохнуть жизнь в ваш дизайн.

Используемые технологии:

- HTML(5)/CSS(3)

- LESS

- JavaScript

- jQuery

- JSON/XML

Также есть опыт работы с CMS:

- Drupal

- Joomla

- WordPress

JavascriptWordPressHTMLCSSJoomlaDrupaljQuery
Отзывы заказчиков
GreenPlanet
Олег 
65 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Правки по верстке
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Yo_Moe
Сергей 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Написание интерактивного меню (html, css, JS)
Требовалось разработать пример работы интерактивной магнитолы, с чем справился на ура Андрей и в обговоренные сроки. Пример работы можно посмотреть на сайте http://techfutur.ru/primer/
Все подробно обсудили и пришли к оптимальному решению.
Ответный отзыв
kandr1979
Андрей 
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработка JS
Андрей быстро и качественно выполнил требуемую работу, без лишних вопросов сразу понял поставленную задачу. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Очень доволен сотрудничеством с Андреем: максимально подробное ТЗ, подготовленные материалы, уточнение интересующих вопросов за минимальные сроки.
Ответный отзыв
rastopchin
Олег 
58 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва
$10
10 баллов
11 лет назад
JS написать функцию
Андрей смог помочь в трудной ситуации. Разобрался с проблемой в сжатые сроки, несмотря на внеурочное время суток. Планирую дальнейшее сотрудничество с ним.
Все прошло отлично. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Fishcker
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$90
10 баллов
11 лет назад
Сверстать и посадить на Джумла
Хороший и ответственный исполнитель. Всегда на связи. Рекомендую !
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв