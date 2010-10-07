Frontend-разработка. Качественно и всегда точно в срок.

Frontend разработчик с опытом работы больше года. Обожаю качественные интерфейсы и креативные дизайнерские решения. Всегда рад помочь вдохнуть жизнь в ваш дизайн.

Используемые технологии:

- HTML(5)/CSS(3)

- LESS

- JavaScript

- jQuery

- JSON/XML

Также есть опыт работы с CMS:

- Drupal

- Joomla

- WordPress