Frontend-разработка. Качественно и всегда точно в срок.
Frontend разработчик с опытом работы больше года. Обожаю качественные интерфейсы и креативные дизайнерские решения. Всегда рад помочь вдохнуть жизнь в ваш дизайн.
Используемые технологии:
- HTML(5)/CSS(3)
- LESS
- JavaScript
- jQuery
- JSON/XML
Также есть опыт работы с CMS:
- Drupal
- Joomla
- WordPress
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
11 лет назад
Требовалось разработать пример работы интерактивной магнитолы, с чем справился на ура Андрей и в обговоренные сроки. Пример работы можно посмотреть на сайте http://techfutur.ru/primer/
Ответный отзыв
Все подробно обсудили и пришли к оптимальному решению.
$15
10 баллов
11 лет назад
Андрей быстро и качественно выполнил требуемую работу, без лишних вопросов сразу понял поставленную задачу. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Андреем: максимально подробное ТЗ, подготовленные материалы, уточнение интересующих вопросов за минимальные сроки.
$10
10 баллов
11 лет назад
Андрей смог помочь в трудной ситуации. Разобрался с проблемой в сжатые сроки, несмотря на внеурочное время суток. Планирую дальнейшее сотрудничество с ним.
Ответный отзыв
Все прошло отлично. Рекомендую к сотрудничеству
$90
10 баллов
11 лет назад
Хороший и ответственный исполнитель. Всегда на связи. Рекомендую !
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую