Yo_Moe

Сергей Yo_Moe

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Skype: yo_moe

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

richin
37 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Настроить (внедрить) 1С УТ11.3 под нужды небольшого магазина
Отличный заказчик - вежливый и приятный в общении человек. Оплата была выполнена в 2 этапа - частичная предоплата и закрытие суммы по сдаче проекта. Спасибо за доверие и сотрудничество!
Хорошее впечатление от работы с Дмитрием, думаю в дальнейшем будем еще работать. Спасибо за выполненную работу в срок.
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Ndrew
Хащин 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Написание интерактивного меню (html, css, JS)
CSSHTMLJavaScript
Все подробно обсудили и пришли к оптимальному решению.
Требовалось разработать пример работы интерактивной магнитолы, с чем справился на ура Андрей и в обговоренные сроки. Пример работы можно посмотреть на сайте http://techfutur.ru/primer/
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