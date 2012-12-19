У нас есть интернет-магазин на базе 1С Битрикс, редакция «Малый бизнес» версии 17 и 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2667) конфигурация"Управление торговлей", 11 (11.4.1.248) с установленным дополнением обмена 7.0.1.7 https://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php Что мы хотим: Выгрузку на ...
- 1С-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
8.3 Управление торговлей, редакция 11 (11.3.1.127) Товар может иметь характеристики - Размер, Комплектация. Необходима генерация Артикула, по шаблону и штрих кода по артикулу (Code-128). Желательно сделать возможность загрузки из xls. ...1С-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Доброе время суток. Есть идея по пригласительному на свадьбу, дело за реализацией и подготовкой к печати, согласно следующим требованиям: Имеется развертка конверта, в склеенном виде размер 160мм х 110мм (Ш х В). ...Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужен оригинальный текст свадебного приглашения. Около 1000 знаков. Чуть - чуть юмора не помешает. Подробнее – лично. При подаче заявки, пожалуйста укажите цену и сроки выполнения задачи. Оплата WM или ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доброе время суток! Необходимо нарисовать иконки (банеры) передающие суть возможностей техники. Например как это сделано на сайте http://alpine.su/8_37_1024. Только мне нужны все картинки под один стиль и одного размера. Данные картинки не должны быть ...Иконки и Пиксель-арт3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать интерактивное меню которое будет демонстрировать работу электронного устройства на андройде. Подробнее при личном общении, ТЗ имеется.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $55
Мне нужен копирайтер который знает как сделать текст продающим, живым и цепляющим эмоции. У нас целевая аудитория это мужчины от 18 до 45. Знаете какие они и чего они хотят? Тогда у вас ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт12 лет назад