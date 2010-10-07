Возникла надобность создать виртуальную примерочную для одежды. Вроде лучше всего сделать на флеш. Вот пример того, что нужно, но это просто как образец функционала и самой идеи. "www.virtualdress.ru/online/index.html" Дизайн будет собственный, функционал почти такой-же как ...