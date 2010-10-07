kandr1979

Андрей kandr1979

 
44 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Обработка фото для каталога

    Необходима обработка фото на белом фоне без обтравки. Работа регулярная, в одном задании до 20 фото. Срок выполнения 1 рабочий день. В обработку входит кадрирование, коррекция тени/света, черный/белый цвет, выбеление фона и резкость, убрать "дымку", переименование ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    2 года назад

  • OCStore3, Доработка меню на сайте, вывод посадочных страниц в меню.

    Сайт на OCStore 3.0, шаблон Feelmart, фильтр товаров OCFilter Переделать вывод меню на веб и мобильной версии, добавить вложенности до 3 уровня, c обратной ссылкой на предыдущий уровень в мобильной версии, в десктопной просто убирать/показывать ...

    ocStore
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработка, ретушь фото для ИМ. Бижутерия

    Необходимо обработать небольшое количество фото каталожной съемки бижутерии. Кадрирование raw, установка ББ, цветокоррекция, удаление ненужных элементов с фото, выбеление фона без обтравки, исходники в raw - на выходе psd с корректирующими слоями. Кол-во фото от ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка функционала ИМ на ocStore 2.3

    Движок интернет-магазина на ocStore 2.3 Шаблон движка MoneyMaker 2 Установлены еще допмодули. Задачи по функционалу: 1. Сделать вишлист без авторизации и регистрации с сохранением в Localstorage. 2. Добавить вишлист на страницу корзины (в вишлисте есть корзина, и в корзине виден ...

    ocStore
    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовка фото в векторе

    Необходимо отрисовать изображение девушки в векторном формате. Использовать сетки (мэши) Иллюстратора для создания объема. При уменьшении и растрировании сходство с оригиналом должно быть узнаваемо и без потерь качества. Прикладывать пример работ конкретно по теме ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Переработка функций (скриптов) сайта

    Сайт сделан на Codeigniter. Необходимо переделывать по ходу общей переработки дизайна некоторый функционал в рамках сайта, например: добавить некоторые формы, вывод и т.д.  Задание: сделать загрузку файлов на сервер и последующий вывод их на сайте. Конкретное ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка JS

    $10

    ТЗ: Есть готовая галерея на jQuery. Движок галереи построен полностью на js + html. Исходники и демо: http://tympanus.net/codrops/2010/10/07/slider-gallery/ Что надо сделать: у каждого изображения будет добавлен аттрибут напр. title, в котором будет прописана ссылка на внешний сайт. ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Переделать Flash приложение под API ВКонтакте

    Флеш представляет из себя простое и небольшое приложение, основная задача которого подгружать картинки и показывать их в виде печатного журнала с эффектом перелистывания страниц. Изначально флешка была встроена в сайт. Входные данные во флеш поступают ...

    Flash
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт/копирайт

    Здравствуйте! Тематика: наружная реклама, интерьерная печать, широкоформатная печать и все, что с этим связано. Условия: местонахождение исполнителя - РФ. Никаких предоплат. Желателен опыт написания подобных статей и публикаций. Требуется грамотный, адекватный и ответственный автор, с которым, надеюсь будет налажено долгосрочное ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • План, макет интерьера, экстерьера в 3Д

    $250

    Необходимо выполнить в программе 3Д графики план интерьера помещения, отрендерить дизайн-макет. Интерьер салона одежды, площадь примерно 85м2. Также вид фасада с улицы (необязательно) Сначала выполнить каркас помещения с объектами мебели, без дизайна. Дизайн будет обсуждаться в процессе. Фото ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Движок сайта + верстка.

    Просьба всем претендентам обновить свои предложения ТЗ. Желательна Москва или Подмосковье! Нужно создать сайт с нуля, сделать верстку, понятную Админ-часть, система шаблонов, связать Флеш часть с основной частью. Готовые универсальные CMS не предлагать. Модуль для Флеш-части отсюда: ...

    Flash
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработка админки сайта

    Есть сайт, сделанный на PHP - MySql - Smarty, с системой управления контентом под названием STYLECMS. Необходимо добавить возможность загрузки дополнительных изображений, сейчас всего можно загрузить 1 фото. Также, чтобы можно было просмотреть увеличенные фото с ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система управления БД

    Необходимо вносить изменения в БД (вставлять и убирать картинки) с одного централизованного веб-интерфейса во все разные БД. Структура БД и движки у всех одинаковые (PHP+MySQL). Хостинг и домены все разные. Возможность пакетного добавления-убирания картинок, возможность все ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Виртуальная примерочная

    Возникла надобность создать виртуальную примерочную для одежды. Вроде лучше всего сделать на флеш. Вот пример того, что нужно, но это просто как образец функционала и самой идеи. "www.virtualdress.ru/online/index.html" Дизайн будет собственный, функционал почти такой-же как ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Система управления контентом

    $70

    Требуется создать небольшое веб-приложение (CMS или как угодно назвать можно) для управления данными на PHP+MySql. Основные задачи: Внесение данных, редактирование, сортировка и поиск данных в базе данных через веб-интерфейс. Без наворотов, обычное взаимодействие с БД. ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Переработка движка сайта

    Есть сайт, сделанный на PHP - MySql - Smarty, с системой управления контентом под названием STYLECMS. Система совсем не сложная, сайт состоит из минимум функций. пример вот: vodopribors.ru. Нужно переписать код, чтобы все действия как заявка, ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Доработка скрипта 4images

    $50

    Нужно к движку 4images прикрутить несколько модулей: доска объявлений, обмен ссылками, также вывести нормальный каталог загруженного содержимого, также еще одна доработка в плане подсчета цены выбранных позиций (в скрипте есть функция наподобие добавить в избранное). ...

    PHPMySQLДоработка скрипта
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработать часть скрипта сайта

    Вкратце ТЗ, думаю не очень сложно для профи.. есть динамический шаблон, в который подгружается из базы картинка. Нужно создать рядом с ней небольшую галерею других картинок, которые будут подгружаться из определенной папки (или из базы), номер ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Ndrew
Хащин 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Доработка JS
Очень доволен сотрудничеством с Андреем: максимально подробное ТЗ, подготовленные материалы, уточнение интересующих вопросов за минимальные сроки.
Андрей быстро и качественно выполнил требуемую работу, без лишних вопросов сразу понял поставленную задачу. Результатом доволен, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
mediabox28
Satyricon 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
8 отзывов(-1)
$70
10 баллов
14 лет назад
Система управления контентом
С Андреем приятно работать, интеллегентно относится к ошибкам в процессе тестирования. Я очень доволен сотрудничеством.
Толковый программист, знаток своего дела, по срокам чуть опоздал, но этого того стоило. Работает четко по ТЗ, возникающие в процессе ошибки исправляет.
Ответный отзыв
Vladimir3
Владимир 
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
$70
10 баллов
15 лет назад
Переработка движка сайта
Грамотный заказчик, доволен сотрудничеством.
Выполнил переработку движка сайта, качественно, грамотно и в срок. спасибо!
Ответный отзыв