Необходима обработка фото на белом фоне без обтравки. Работа регулярная, в одном задании до 20 фото. Срок выполнения 1 рабочий день. В обработку входит кадрирование, коррекция тени/света, черный/белый цвет, выбеление фона и резкость, убрать "дымку", переименование ...
- Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт2 года назад
Сайт на OCStore 3.0, шаблон Feelmart, фильтр товаров OCFilter Переделать вывод меню на веб и мобильной версии, добавить вложенности до 3 уровня, c обратной ссылкой на предыдущий уровень в мобильной версии, в десктопной просто убирать/показывать ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необходимо обработать небольшое количество фото каталожной съемки бижутерии. Кадрирование raw, установка ББ, цветокоррекция, удаление ненужных элементов с фото, выбеление фона без обтравки, исходники в raw - на выходе psd с корректирующими слоями. Кол-во фото от ...Обработка фотографий1 исполнительЗакрыт3 года назад
Движок интернет-магазина на ocStore 2.3 Шаблон движка MoneyMaker 2 Установлены еще допмодули. Задачи по функционалу: 1. Сделать вишлист без авторизации и регистрации с сохранением в Localstorage. 2. Добавить вишлист на страницу корзины (в вишлисте есть корзина, и в корзине виден ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо отрисовать изображение девушки в векторном формате. Использовать сетки (мэши) Иллюстратора для создания объема. При уменьшении и растрировании сходство с оригиналом должно быть узнаваемо и без потерь качества. Прикладывать пример работ конкретно по теме ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 года назад
Сайт сделан на Codeigniter. Необходимо переделывать по ходу общей переработки дизайна некоторый функционал в рамках сайта, например: добавить некоторые формы, вывод и т.д. Задание: сделать загрузку файлов на сервер и последующий вывод их на сайте. Конкретное ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $10
ТЗ: Есть готовая галерея на jQuery. Движок галереи построен полностью на js + html. Исходники и демо: http://tympanus.net/codrops/2010/10/07/slider-gallery/ Что надо сделать: у каждого изображения будет добавлен аттрибут напр. title, в котором будет прописана ссылка на внешний сайт. ...Завершен11 лет назад
Флеш представляет из себя простое и небольшое приложение, основная задача которого подгружать картинки и показывать их в виде печатного журнала с эффектом перелистывания страниц. Изначально флешка была встроена в сайт. Входные данные во флеш поступают ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Тематика: наружная реклама, интерьерная печать, широкоформатная печать и все, что с этим связано. Условия: местонахождение исполнителя - РФ. Никаких предоплат. Желателен опыт написания подобных статей и публикаций. Требуется грамотный, адекватный и ответственный автор, с которым, надеюсь будет налажено долгосрочное ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо выполнить в программе 3Д графики план интерьера помещения, отрендерить дизайн-макет. Интерьер салона одежды, площадь примерно 85м2. Также вид фасада с улицы (необязательно) Сначала выполнить каркас помещения с объектами мебели, без дизайна. Дизайн будет обсуждаться в процессе. Фото ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Просьба всем претендентам обновить свои предложения ТЗ. Желательна Москва или Подмосковье! Нужно создать сайт с нуля, сделать верстку, понятную Админ-часть, система шаблонов, связать Флеш часть с основной частью. Готовые универсальные CMS не предлагать. Модуль для Флеш-части отсюда: ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, сделанный на PHP - MySql - Smarty, с системой управления контентом под названием STYLECMS. Необходимо добавить возможность загрузки дополнительных изображений, сейчас всего можно загрузить 1 фото. Также, чтобы можно было просмотреть увеличенные фото с ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо вносить изменения в БД (вставлять и убирать картинки) с одного централизованного веб-интерфейса во все разные БД. Структура БД и движки у всех одинаковые (PHP+MySQL). Хостинг и домены все разные. Возможность пакетного добавления-убирания картинок, возможность все ...Закрыт14 лет назад
Возникла надобность создать виртуальную примерочную для одежды. Вроде лучше всего сделать на флеш. Вот пример того, что нужно, но это просто как образец функционала и самой идеи. "www.virtualdress.ru/online/index.html" Дизайн будет собственный, функционал почти такой-же как ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт14 лет назад
- $70
Требуется создать небольшое веб-приложение (CMS или как угодно назвать можно) для управления данными на PHP+MySql. Основные задачи: Внесение данных, редактирование, сортировка и поиск данных в базе данных через веб-интерфейс. Без наворотов, обычное взаимодействие с БД. ...Завершен14 лет назад
Есть сайт, сделанный на PHP - MySql - Smarty, с системой управления контентом под названием STYLECMS. Система совсем не сложная, сайт состоит из минимум функций. пример вот: vodopribors.ru. Нужно переписать код, чтобы все действия как заявка, ...Завершен15 лет назад
- $50
Нужно к движку 4images прикрутить несколько модулей: доска объявлений, обмен ссылками, также вывести нормальный каталог загруженного содержимого, также еще одна доработка в плане подсчета цены выбранных позиций (в скрипте есть функция наподобие добавить в избранное). ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Вкратце ТЗ, думаю не очень сложно для профи.. есть динамический шаблон, в который подгружается из базы картинка. Нужно создать рядом с ней небольшую галерею других картинок, которые будут подгружаться из определенной папки (или из базы), номер ...Закрыт15 лет назад