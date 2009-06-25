Переработка движка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки174 просмотра

Есть сайт, сделанный на PHP - MySql - Smarty, с системой управления контентом под названием STYLECMS. Система совсем не сложная, сайт состоит из минимум функций. пример вот: vodopribors.ru.

Нужно переписать код, чтобы все действия как заявка, контакты, подписка на новости и др. мелкие функции выполнялись в блоке справа (слева - не важно) т.е. не выводились сообщения о принятии заявки в центре, но основное действие - вывод каталога - работал в центре. Сейчас все действия выводят результат в центр. Но с сохранением управления в админке. Постарался объяснить как смог), подробности при обсуждении.

еще надо: Добавить навигацию по каталогу, сделать нормальное чпу вида: каталог/подкаталог/товар и тд по сайту, сделать карту сайта.

пример, как надо в общих чертах:vodocom.ru

Дизайн будет другой - пример во вложении.

Предпочтение профессионалам, с большим опытом, которые не разбираются очень долго и делают все быстро и качественно. Цены за работу предлагайте сами. Спасибо.

MySQLPHP
16 лет назад
kandr1979
Андрей 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Vladimir3
Владимир 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад
$70
2 дня
Выполнил переработку движка сайта, качественно, грамотно и в срок. спасибо!
Грамотный заказчик, доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Vladimir3
Владимир 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
16 лет назад

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