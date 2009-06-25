Требуется доработать проект написанный на PHP, работы приблизительно на пару недель. Отличное знание PHP ООП, Perl обязательно. Понимание аккуратной верстки для подключения шаблонов. Администрирование Unix.
Переработка движка сайта
Есть сайт, сделанный на PHP - MySql - Smarty, с системой управления контентом под названием STYLECMS. Система совсем не сложная, сайт состоит из минимум функций. пример вот: vodopribors.ru.
Нужно переписать код, чтобы все действия как заявка, контакты, подписка на новости и др. мелкие функции выполнялись в блоке справа (слева - не важно) т.е. не выводились сообщения о принятии заявки в центре, но основное действие - вывод каталога - работал в центре. Сейчас все действия выводят результат в центр. Но с сохранением управления в админке. Постарался объяснить как смог), подробности при обсуждении.
еще надо: Добавить навигацию по каталогу, сделать нормальное чпу вида: каталог/подкаталог/товар и тд по сайту, сделать карту сайта.
пример, как надо в общих чертах:vodocom.ru
Дизайн будет другой - пример во вложении.
Предпочтение профессионалам, с большим опытом, которые не разбираются очень долго и делают все быстро и качественно. Цены за работу предлагайте сами. Спасибо.
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