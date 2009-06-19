Большой проект

Добрый день.

Необходимо довольно быстро написать проект. ТЗ - в приложении. Срок разработки - до 12 июля.

Проект должен быть разработан ВРУЧНУЮ, без использования CMS на фреймворках Symfony или CodeIgniter

От вас требуется цена и портфолио на проекты с использованием данных фреймворков.

В принципе, проект несложный. Половина ТЗ - iframe с других сайтов. Остальная половина почти полностью - обычная работа. Есть несколько нюансов, но они также несложные.

Все дополнительные материалы будут предоставлены выбранному исполнителю.

Писать в ICQ (360691207), почту ( webmart(a)ukr.net ) или личку.

С уважением, Дмитрий Юзвяк