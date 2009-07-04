Приватный проект для Барышкин Андрей (mega_m)

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки167 просмотров

Перенести существующий сайт на поддомен (предварительно создать домен через панель управления)

на его место поставить/настроить новый

сделать в новом ссылку на форум со старого сайта

Предварительно сделать бэкапы старого и нового сайтов к себе на компьютер во избежание форс-мажора.

все пароли высылаются на e-mail Исполнителя.

16 лет назад
agubkin
43 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mega_m
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Работа была сделана не до конца, но в любом случае - спасибо.

Заявки фрилансеров

mega_m
Андрей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад