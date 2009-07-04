Есть верстка. Нужно немного доработать и прикрутить к какой-нибудь CMS. Залить на хост и настроить. (Без добавления контента). Срок - неделя. Пожалуйста, все предложения выкладывайте здесь.
Приватный проект для Барышкин Андрей (mega_m)
Перенести существующий сайт на поддомен (предварительно создать домен через панель управления)
на его место поставить/настроить новый
сделать в новом ссылку на форум со старого сайта
Предварительно сделать бэкапы старого и нового сайтов к себе на компьютер во избежание форс-мажора.
все пароли высылаются на e-mail Исполнителя.
Выбранный исполнитель
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