Ввод и редактирования на php

$5
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Закрыт14 заявок246 просмотров

Для нестандартных данных. Данные должны в БД храниться. Пример в атаче

PHP
16 лет назад
wl_gachev
Георгий 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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