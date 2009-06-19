Экспорт товаров в XML (Joomla + VirtueMart)

Задача:

Необходимо написать модуль (компонент) для Joomla (чтобы он прикручивался к админке VirtueMartа ), который будет экспортировать опубликованные товары из Virtuemart в XML файл. (формат XML тут - http://oth.dt00.net/files/xml_1.doc ).

Подобный функционал, но для яндексмаркета есть тут - http://joomlaforum.ru/index.php/topic,59209.0.html

Его можно взять за основу

Требования:

1. Желательно чтобы скрипт (компонент) встраивался в меню Виртумарта, например под пунктом "Экспорт/Импорт через CSV" от CSV_IMPROVED.

2. Желательно чтобы устанавливался стандартным образом или без особых заморочек.

3. Иметь возможность выбора экспорта либо всех опубликованных товаров (активность категории тоже должна учитываться), либо экспорта выбранных категорий (Список категорий должен отображаться для выбора).

4. По нажатии кнопки «сформировать» должно выскакивать окно предложения сохранить сформированный файл на диск (либо подобным способом).

Джумла версии 1.5.9 Виртумарт 1.1.2

Опираясь на положительные отзывы и портфолио готов сделать предоплату.