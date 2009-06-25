Флеш тумбнейл

Нужно сделать привьюхи в виде флеш тумбнейлов, т.е. вместо картинки будет отображаться флешь проигрыватель размер 160 на 120, при наведении курсора на изображение должен проигрываться флв файл, при отведении прекращать воспроизведение. Звук и тп не нужно. Кое-что нарыл в интернете, можно посмотреть в прикрепленном файле.

Галерея с тумбами динамическая, т.е. файлы постоянно будут добавляться.

в асю не пишите, с вопросами в личку