Доработка скрипта

Необходимо разобраться и доработать скрипт, сделанный другим программистом. Речь идет о базе данных с множественными параметрами. Скрипт осуществляет выборку, сортировку данных по параметрам, которые задал пользователь, и выдает их пользователю после смс-оплаты.

Подробное техзадание - после подписания договора о неразглашении.

Проект работающий и развивающийся. Заказы на доработки будут постоянные.