Доработка скрипта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок223 просмотра

Необходимо разобраться и доработать скрипт, сделанный другим программистом. Речь идет о базе данных с множественными параметрами. Скрипт осуществляет выборку, сортировку данных по параметрам, которые задал пользователь, и выдает их пользователю после смс-оплаты.

Подробное техзадание - после подписания договора о неразглашении.

Проект работающий и развивающийся. Заказы на доработки будут постоянные.

16 лет назад
smogeiko
65 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад

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