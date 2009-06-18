Нужно сделать скрипт раздвижения блока...т.е. есть название блока...нажал....выпало содержимое блока...и так 3 блока друг под другом...предлагайте цены....срок до завтра.... в аську не писать...сам выберу исполнителя...
Натянуть дизайн на вебасист
Добрый день. Есть дизайн. Необходимо натянуть на вебасист. Интернет-магазин кондиционеров. Бюджета - 150 вмз. Срок - на суботу на 14-00 верстку с модулями. Жду предложений с примерами магазинов на веб асисте.
Спасибо.
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