Натянуть дизайн на вебасист

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок195 просмотров

Добрый день. Есть дизайн. Необходимо натянуть на вебасист. Интернет-магазин кондиционеров. Бюджета - 150 вмз. Срок - на суботу на 14-00 верстку с модулями. Жду предложений с примерами магазинов на веб асисте.

Спасибо.

16 лет назад
antonenko2003
Дмитрий 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
6 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

flyupstudio
40 лет
17 лет в сервисе
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16 лет назад
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flyupstudio
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