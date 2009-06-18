Требуется флеш-сайт

Ув. фрилансеры!

требуется разработка флеш-сайта (под ключ) наподобие!!! (не так мрачно, в теме "фасадные конструкции")

http://www.alcont-system.ru/

все на флеш... с возможностью динамического добавления фото и текста

реальное предложение

от Вас - возможность сделать такое + Ваша цена и срок исполнения

P.S. ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ + Ваша цена за весь проект и срок исполнения